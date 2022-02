Tite deixa seleção do Brasil depois do Mundial

Tite anunciou que vai deixar o comando da seleção brasileira depois do Mundial do Catar, no final de 2022. O anúncio foi feito em entrevista ao "GloboEsporte" e assume o desejo de terminar o ciclo como campeão mundial.

"Tenho consciência exata da minha participação. Vou até ao fim do Mundial. Não tenho por que mentir aqui, temos de ter naturalidade para conhecer os nossos ciclos. Venci tudo na minha carreira, só me falta o Mundial", disse.

Tite, de 60 anos, é o selecionador brasileiro desde 2016, quando substituiu Dunga. Enquanto selecionador, venceu a Copa América de 2019 e esteve no Mundial 2018, na Rússia, onde foi eliminado nos quartos de final pela Bélgica.

Antes do Brasil, Tite passou pelo Corinthians, Al-Wahda, Internacional, Palmeiras, Grémio e Atlético Mineiro. No seu currículo venceu ainda dois campeonatos brasileiros, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato do Mundo de Clubes.