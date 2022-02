Pochettino diz que Nuno Mendes "está destinado a ser um dos melhores"

Nuno Mendes está destinado a ser um dos melhores. A afirmação é do seu treinador no Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, que acredita que o internacional português de 19 anos ainda tem muito para evoluir.

"Tem espaço para melhorar e um enorme potencial. Vimos apenas parte do que pode fazer. Tem uma maturidade mental e uma força física incrível. Se continuar com esta progressão, está destinado a ser um dos melhores", disse.

Nuno Mendes trocou o Sporting pelo PSG no último dia do mercado de verão e leva 28 jogos disputados pelo líder do campeonato francês.

O lateral-esquerdo está emprestado, com uma cláusula de compra de 40 milhões de euros, num negócio que viu Pablo Sarabia ser cedido aos leões por uma época.