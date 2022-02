Peter Bosz. FC Porto é “uma das melhores equipas do mundo”

O treinador do Lyon, Peter Bosz, deixou elogios ao FC Porto, adversário nos oitavos de final da Liga Europa.

“É um bom adversário, que ainda não perdeu no campeonato. No início da época jogámos contra eles, com uma equipa totalmente diferente da que temos hoje”, referiu em conferência de imprensa.

O técnico acrescentou que os dragões são “uma das melhores equipas do mundo”.

Segundo Bosz, o FC Porto é “um bom adversário, com bons jogadores. É um grande clube, com experiência. Estão habituados a jogar a Liga dos Campeões, mas esta época não teve um grupo fácil [com Liverpool, Atlético de Madrid e AC Milan]”.

Os jogos dos oitavos de final da Liga Europa entre FC Porto e Lyon estão marcados para 9 e 17 de março.