O Estugarda, de Tiago Tomás, perdeu contra o Hoffenheim, por 2-1, em partida da jornada 24 da liga alemã.

O primeiro golo até foi do Estugarda, apontado pelo japonês Wataru Wendo, aos 58 minutos.

No entanto, o Hoffenheim deu a volta ao marcador nos minutos finais, aos 85 e 91 minutos, ambos por Christoph Baumgartner.

Com mais esta derrota, o Estugarda mantém os 22 pontos. Já o Hoffenheim está no sexto lugar, com 37 pontos.