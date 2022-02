Autocarro do Bahia atacado. Há jogadores feridos

O Bahia diz que o autocarro que transportava a equipa foi atacado à chegada ao estádio Fonte Nova para defrontar o Sampaio Corrêa para a Taça do Nordeste.

O clube acrescenta mesmo que uma bomba explodiu dentro do autocarro que transportava a comitiva e que há jogadores feridos.

Os casos mais graves são os do guarda-redes Danilo Fernandes, que foi atingido no rosto, e do lateral-esquerdo Matheus Bahia, com ferimentos num braço.

No entanto, o clube decidiu ir a jogo. A confirmação foi deixada pelo treinador Guto Ferreira.

O Bahia vem de uma série de três jogos sem ganhar (um empate e duas derrotas).