UEFA "condena fortemente" a Rússia e manifesta apoio à Ucrânia

A UEFA manifestou, esta quinta-feira, preocupação com o conflito entre Rússia e Ucrânia e estendeu a sua solidariedade aos ucranianos.

Em comunicado, o organismo que tutela o futebol europeu "partilha a preocupação significativa da comunidade internacional" com a situação e "condena fortemente a invasão militar da Rússia na Ucrânia".

"Mantemo-nos resolutos na nossa solidariedade para com a comunidade futebolística na Ucrânia e estamos preparados para estender a nossa mão ao povo ucraniano. Estamos a lidar com esta situação com a maior seriedade e urgência. O Conselho Executivo da UEFA tomará decisões e anunciá-las-á amanhã [sexta-feira]", pode ler-se no site oficial.