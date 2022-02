Seleções não querem ir jogar “play-off” à Rússia

A Polónia, que deveria jogar na Rússia, e a Suécia e a República Checa, possíveis adversárias, apelam à FIFA para que o “play-off” do Mundial deste ano não se dispute naquele país.

Numa nota, as três federações apelam à UEFA e à FIFA que reajam com celeridade e apresentem soluções em relação aos locais para que os jogos do final de março, das meias-finais dos “play-off” e final no apuramento para o Qatar.

A Rússia deveria receber, em Moscovo, a Polónia numa das meias-finais, com o vencedor desse encontro a receber na final do “play-off” a seleção vencedora do jogo entre Suécia e República Checa, em embate que poderia ser novamente em território russo.