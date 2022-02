Paulo Fonseca acordou em Kiev com explosões. "Rezar para que uma bomba não caia junto de nós"

Paulo Fonseca está retido em Kiev e impossibilitado de viajar após a invasão militar da Rússia à Ucrânia. Neste momento, o treinador português só pensa em sair da capital ucraniana em segurança.

Fonseca, que é casado com uma ucraniana, tinha voo marcado para a manhã desta quinta-feira, no entanto, acabou por ficar preso no hotel onde está hospedada a equipa do Shakhtar Donetsk, seu antigo clube.

Em entrevista ao "Jornal de Notícias", o técnico português, de 48 anos, revelou que acordou às 5h00 "com cinco explosões seguidas".

"Foi aí que teve a perceção que tinha rebentado o conflito. Tinha voo marcado para hoje, mas agora é impossível sair daqui, até porque os aeroportos já estão destruídos e o espaço aéreo foi encerrado", contou.