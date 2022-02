Sarri elogia Jovane Cabral e explica pouca utilização

O treinador da Lazio, Maurizio Sarri, lamentou, esta quarta-feira, ainda não estar em condições de dar muitos minutos a Jovane Cabral.

O avançado cabo-verdiano foi emprestado pelo Sporting à Lazio nesta janela de transferências de janeiro. Contudo, ainda só fez dois jogos, ambos como suplente. Em conferência de imprensa, Sarri explicou que a culpa da falta de minutos não é do jogador, mas sim do calendário.

"Tem sido difícil. Agora estamos mergulhados apenas na preparação dos jogos e não nos treinos normais. Mas ele parece-me muito inteligente, ainda que não possamos ajudá-lo muito neste momento em que voltámos a jogar de três em três dias", sustentou o técnico italiano.

A possibilidade de Jovane ser titular frente ao FC Porto, na segunda mão do "play-off" da Liga Europa, na quinta-feira, em Roma, ganhou muita força depois de Pedro se ter lesionado no jogo de domingo, frente à Udinese. Jovane entrou para o lugar do espanhol, aos 24 minutos.

O Lazio-Porto, no Olímpico de Roma, joga-se às 17h45 de quinta-feira. Os dragões levam uma vantagem de 2-1 da primeira volta. O jogo terá relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.