Sarri acredita que a Lazio pode dar a volta ao FC Porto

Maurizio Sarri acredita que a Lazio tem capacidade para operar a reviravolta no "play-off" da Liga Europa, diante do FC Porto.

Esta quarta-fera, na conferência de imprensa de antevisão da partida da segunda mão, em Roma, o treinador dos italianos salientou que "será difícil, mas não é impossível dar a volta à eliminatória".

"Temos de ser mentalmente muito fortes e temos de ter muito cuidado, principalmente a defender. Temos qualidade para resolver o jogo a qualquer momento, mas temos de saber gerir os acontecimentos. Sinto que a equipa está a crescer", assinalou o técnico italiano, de 63 anos.



Francisco Acerbi, que esteve parado 45 dias, pode jogar, mas "ainda não tem condições de jogar os 90 minutos". Sobre Ciro Immobile, Sarri não abriu o jogo: "Esteve parado e ainda hoje [quarta-feira] vou avaliá-lo, para ver como está. Só depois decidiremos se vai defrontar o FC Porto."

O FC Porto aterra em Roma com vantagem na eliminatória, depois de ter vencido, por 2-1, no Estádio do Dragão, no jogo da primeira mão.

O Lazio-FC Porto realiza-se na quinta-feira, às 17h45, em Roma. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.