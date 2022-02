Equipa do Braga era mais forte há quatro anos, diz treinador do Sheriff

O treinador do Sheriff, Yuriy Vernydub, considera que o Sp. Braga de há quatro anos era mais forte, mas frisa existirem 50% de hipóteses para ambos seguirem para os oitavos da Liga Europa de futebol.

Os moldavos venceram em casa, na primeira mão (2-0), e defrontam os minhotos, quinta-feira, em Braga, na segunda mão do “play-off” de acesso aos oitavos de final da segunda prova europeia de clubes.

"Estou confiante, conheço os meus jogadores. Continuo a achar que cada equipa tem 50% de hipóteses. Respeito muito o Braga, mas amanhã [quinta-feira] vamos disputar o jogo", prometeu o técnico ucraniano na conferência de imprensa de antevisão.

Yuruy Verydub era o treinador do Zorya quando, em 2018/19, a equipa ucraniana eliminou a 'arsenalista', então orientada por Abel Ferreira, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, com empates na Ucrânia (1-1) e em Braga (2-2).

"Continuo a achar que o Braga é uma equipa forte, mas comparativamente, a equipa de há quatro anos era mais forte", disse.

Instado a comentar as palavras de Carlos Carvalhal, que mostrou grande crença na passagem do Sporting de Braga, Yuriy Vernydub respondeu: "já ouvimos essas palavras na Sérvia [Dínamo de Zagreb], veremos quem vai passar".

O central peruano Gustavo Dulanto, que passou pelo Boavista em 2019/20, desejou ver a equipa repetir o "grande jogo" que fez em Tiraspol.

"Conseguimos um resultado muito importante em casa, sabemos que vai ser um jogo difícil, sabemos que o Braga é uma grande equipa, mas fizemos um grande jogo em Tiraspol e amanhã [quinta-feira] não vai ser exceção", disse.

Gustavo Dulanto frisou que o Sheriff fez "uma grande 'Champions League'" e começou "a Liga Europa com o pé direito", deixando elogios à equipa bracarense.

"O Braga mudou de nomes, mas não de ideia de jogo, continuam a querer jogar bem à bola, e jogam, gostam de jogar pelas alas, jogam no mesmo sistema, vai ser um grande jogo", disse.

O central recordou ainda a passagem por Portugal e notou já ter vencido na Pedreira pelos axadrezados.

"Foi aqui que começou a minha carreira internacional, num clube grande como o Boavista, que acreditou em mim, as coisas não me saíram como pensei, mas agora estou a jogar um torneio internacional. A última vez que joguei aqui, ganhámos 1-0, com um golo do Cassiano, de penálti, tenho boas lembranças deste estádio, sigo a I Liga [portuguesa], o Boavista e outras equipas", disse.

Sp. Braga e Sheriff defrontam-se a partir das 20h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo espanhol José Maria Sánchez.