Corinthians perto de fechar contratação de Vítor Pereira

A imprensa brasileira garante que Vítor Pereira será o novo treinador do Corinthians. O português, de 53 anos, terá recusado uma primeira abordagem, mas acertou os pormenores do contrato, após prolongamento das negociações.

Vítor Pereira está livre desde o início de fevereiro, altura em que foi demitido do Fenerbahçe, da Turquia. A trabalhar no estrangeiro desde que foi bicampeão nacional pelo FC Porto, o treinador irá trabalhar, pela primeira vez, no Brasil, juntando-se a Paulo Sousa, contratado pelo Flamengo, e, muito provavelmente, a Luís Castro, desejado pelo Botafogo.