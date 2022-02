UEFA pondera mudança da final da Liga dos Campeões da Rússia para Inglaterra

A UEFA está a acompanhar a evolução da crise no Leste da Europa e, de acordo com a imprensa inglesa, está já em cima da mesa a possibilidade de mudança do local da final da Liga dos Campeões, de São Petersburgo, na Rússia, para Londres, em Inglaterra.

A declaração do Presidente russo, Vladimir Putin, na segunda-feira, em que reconheceu a independência das regiões separatistas de Donestsk e Lugansk, motiva atenção total da UEFA. Para já não há qualquer posição oficial do organismo que aguarda por desenvolvimentos da situação.