Seleção feminina dos EUA vence luta pela igualdade salarial

A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos da América chegou a acordo com a Federação (USSF) para igualdade salarial.

As jogadoras vão receber 21,19 milhões de euros (24 milhões de dólares) no imediato e a USSF comprometeu-se a pagar igualmente às seleções masculina e feminina em todas as competições, incluindo o Mundial.

Em causa estava um processo por descriminação de género instaurado à USSF por 28 jogadoras da seleção feminina em março de 2019.

Em maio de 2020, um tribunal chumbou o processo das jogadoras, que logo a seguir recorreram. Agora, chegam a acordo com a USSF.

Em setembro, a USSF ofereceu contratos idênticos às seleções masculina e feminina, numa tentativa de resolver a disputa. Contudo, as jogadoras descreveram a proposta como "um golpe de publicidade" e recusaram.

A seleção feminina dos EUA é quatro vezes campeã mundial, atualmente bicampeã, e conquistou a medalha de ouro olímpica cinco vezes.