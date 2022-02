Mourinho suspenso por dois jogos e multado em 20 mil euros

José Mourinho foi suspenso por dois jogos e multado em 20 mil euros pela expulsão no empate (2-2) da Roma com o Hellas Verona, no sábado.

De acordo com o comunicado emitido, esta terça-feira, pela Liga italiana, o treinador português "insurgiu-se contra o quarto árbitro e o árbitro principal, fazendo insinuações graves".

Palavras que levaram à expulsão do técnico da Roma nos instantes finais do encontro da jornada 26 da Serie A. Mourinho terá "reiterado as mesmas acusações já no túnel de acesso ao relvado, após o jogo".

Mourinho vai, assim, falhar os jogos com Spezia e Atalanta.

O treinador de guarda-redes da Roma, o também português Nuno Santos, foi castigado com dois jogos de suspensão. O diretor-geral para o futebol, Tiago Pinto, também português foi suspenso até 8 de março.



Após o empate com o Verona, a Roma ocupa o oitavo lugar da Liga italiana, com 41 pontos, menos dois do que a Lazio, sexta classificada.