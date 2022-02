John Textor confirma interesse do Botafogo em Luís Castro

"Vou deixar Luis Castro falar por ele. É verdade que ele segue como nosso nome favorito e continuamos a falar com ele ativamente. Ele tem contrato com outra equipa, por isso temos de ter cuidado com o que falamos com ele. Mas amamos Luís Castro, achamos que é o homem certo para o trabalho, só que temos muito trabalho para fazer, porque ele hoje tem uma equipa", ressalva Textor.

O novo proprietário do Botafogo, John Textor, confirma que Luís Castro é o "nome favorito" para assumir o comando do clube. Em declarações à imprensa, à chegada ao Brasil, o empresário norte-americano atacou o tema de frente.

Luís Castro é treinador do Al-Duhail, 2.º classificado da liga do Qatar, e tem contrato com o clube. Textor explica que terá de existir um acordo para se desbloquear a situação. O Botafogo não é o primeiro clube associado a Luís Castro, que terá já também sido contactado pelo Corinthians.

O empresário, que esteve interessado em investir na SAD do Benfica, está no Brasil para assinar o contrato de aquisição do Botafogo. O clube do Rio de Janeiro está de regresso ao Brasileirão, esta temporada, depois de ter sido campeão da Série B.

O treinador Enderson Moreira foi demitido já no início da época em curso, depois de ter sido o último responsável pela promoção ao escalão principal.