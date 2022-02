Benfica é o único clube em que Textor não quer investir

Nem pensar em investir no Benfica. Depois das negociações falhadas, em que a sua entrada no capital da SAD encarnada foi vetada, John Textor informa que continua interessado em ter uma participação num clube portugês, exceto no Benfica.

A estratégia do empresário norte-americano, que acabou do acertar a compra do Botafogo, passa por ter uma parceiro em Portugal.

"Eu deixei bem claro que quero fazer negócios em Portugal, em outro clube, e acho que seria um parceiro incrível para o Botafogo. Em Portugal, no melhor dos casos, quando está num clube grande, você é acionista minoritário, mas pode ser um acionista que contribui. Então, ter a maioria das ações aqui no Botafogo faz dele o principal projeto para mim neste momento. Queria ter uma posição minoritária num clube em Portugal que permita beneficiar o Botafogo. Acho que seria ótima ideia. Ainda estou falando com o pessoal lá. Estou interessado em todos os clubes, menos o Benfica", disse Textor, esta terça-feira, à imprensa brasileira, à chegada ao Rio de Janeiro.