Jovane elogiado por Sarri e poderá ser titular frente ao Porto

Jovane Cabral, avançado emprestado pelo Sporting à Lazio, poderá ser titular na próxima quinta-feira frente ao FC Porto, no jogo da segunda mão do "play-off" da Liga Europa.

A possibilidade ganhou muita força depois do internacional Pedro se ter lesionado no jogo de domingo, frente à Udinese. Jovane entrou para o seu lugar, aos 24 minutos de jogo.

A esta baixa junta-se ainda Mattia Zaccagni, que marcou o golo da Lazio no Dragão, mas que estará suspenso para o jogo em Roma frente ao Porto. Caso Pedro não recupere, Sarri tem apenas Felipe Anderson e Jovane Cabral para as alas, além de Raúl Moro, um extremo espanhol de 19 anos com pouca utilização ao longo da época.

No final da partida, Sarri elogiou Jovane, reforço de janeiro, embora reconheça que ainda não esteja totalmente adaptado ao estilo de jogo da Lazio.

"O Jovane não está nas mesmas condições físicas da equipa. Apesar disso, e mesmo que ainda esteja um pouco fora do nosso estilo de jogo, esteve bastante bem esta noite, com uma boa abordagem", disse.

O técnico espera voltar a ter Immobile para o Porto, depois de ter falhado os dois últimos jogos devido a doença, mas admite que Pedro "está com dores no tendão, amanhã fará mais exames e depois vamos ver".

O Lazio-Porto, no Olímpico de Roma, joga-se às 17h45 da próxima quinta-feira. Os dragões levam uma vantagem de 2-1 da primeira volta. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.