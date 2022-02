Internacional inglês Wilshere vai jogar na Dinamarca

O AFG Aarhus anunciou a contratação do internacional inglês Jack Wilshere, num contrato válido até ao final da temporada.

A transferência é inesperada e surpreendeu em Inglaterra. Wilshere, com uma carreira marcada por lesões, estava a treinar no Arsenal até encontrar novo clube.

Wilshere, de 30 anos, estava sem contrato desde que deixou o Bournemouth, da segunda divisão, no final da temporada passada.

Formado no Arsenal, Wilshere disputou 197 jogos pelos "gunners", um percurso que terminou em 2018. Seguiu-se o West Ham, onde foi pouco utilizado durante duas temporadas.

Wilshere soma ainda 34 internacionalizações por Inglaterra e esteve no Mundial 2014 e no Euro 2016. No Aarhus, será colega de equipa de D'Alberto, ex-Moreirense, no sétimo classificado da Superliga dinamarquesa.