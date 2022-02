Guilherme Ramos na equipa da semana da Bundesliga

Guilherme Ramos, defesa-central do Arminia Bielefeld, foi eleito para a equipa da semana da Bundesliga.

O defesa português de 24 anos foi titular pela segunda vez na Bundesliga e foi figura no triunfo por 1-0 frente ao Union Berlim.

Formado no Sporting, Guilherme Ramos passou pelo Mafra e pelo Feirense, clube do qual se transferiu para a Bundesliga no último verão. O central leva oito jogos disputados e começa agora a ganhar espaço nas opções do treinador Frank Kramer.

Na equipa da jornada, Ramos faz parceria com pesos pesados da Bundesliga, como Hummels, Dani Olmo, Marco Reus e Lewandowski.