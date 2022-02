Grécia proíbe claques em todos os desportos até agosto

O governo grego ordenou, esta segunda-feira, a proibição das atividades de todas as claques de clubes, em quaisquer modalidades desportivas, até 31 de julho, no âmbito de uma série de medidas para diminuir a violência entre adeptos.

“As claques estão suspensas até que haja um licenciamento, com novas regras. Há um período de transição em curso até que as novas regras sejam estipuladas”, disse o ministro-adjunto do Desporto helénico, Lefteris Avgenakis.

“O registo de membros de claques será detalhado e revisto em cada verão” e “a licença será avaliada sempre que haja membros acusados de violência”, acrescentou.

A decisão acontece três semanas após a morte de um jovem de 19 anos em confrontos entre claques desportivas em Salónica. Já foram detidas 12 pessoas na sequência desse episódio.

O responsável governamental grego precisou, ainda, que as claques ficam ainda proibidas de distribuir bilhetes individuais para espetáculos desportivos, estando as entradas reservadas para os detentores de títulos válidos para a época.

As penas de prisão para crimes de violência em contexto de espetáculos desportivos foram aumentadas para de entre seis meses a cinco anos.