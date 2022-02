Danos cerebrais. Ajax vai pagar oito milhões à família de Nouri

Nouri caiu no relvado em julho de 2017, durante um jogo de preparação de pré-época, na Áustria, frente aos alemães do Werder Bremen.

“Agradecemos muito a forma como a família cuida de Abdelhak, dia e noite, com muito amor e atenção. Recebem-me sempre de braços abertos quando os visito", fez saber o administrador do Ajax, Edwin van der Sar.



O antigo guarda-redes revelou, ainda, que nenhum outro jogador poderá envergar a camisola com o número 34, que Nouri costumava usar, “a menos que a família queira abrir uma exceção”.

O pai do futebolista, Mohammed Nouri, anunciou que vai criar uma fundação em homenagem ao filho e expressou o desejo de que a discussão sobre a responsabilidade do que sucedeu, e as suas consequências, "seja coisa do passado” e que, doravante, se “possa olhar de frente para o futuro”.

