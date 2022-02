Atenção FC Porto. Lazio empata com equipa de Beto

A Lazio empatou 1-1 diante da Udinese, em partida da jornada 26 da liga italiana.

Marcaram primeiro os donos da casa, pelo ex-Barça Gerard Deulofeu, aos nove minutos de jogo.

No entanto, o adversário do FC Porto na Liga Europa empatou, em cima do intervalo, pelo ex-Dragão Felipe Anderson.

Com este empate, a Lazio sobe aos 43 pontos. Já a Udinese, de Beto, tem agora 25 pontos.

Na próxima quinta-feira, a Lazio recebe o FC Porto para a segunda mão do “play-off” da Liga Europa. No Dragão, os portistas venceram por 2-1.