Al Tawoon de José Gomes cai da Taça da Arábia Saudita

O Al-Tawoon, treinado pelo português José Gomes, foi eliminado nos quartos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita, esta segunda-feira.

Os vencedores do troféu em 2019 perderam diante do Al-Ittihad, que teve o internacional português André André no onze o jogo inteiro, por 2-1.

A jogar em casa, a equipa de José Gomes até esteve a vencer, fruto de um golo de Sumayhan Alnabit, aos 53 minutos. No entanto, permitiu a reviravolta do líder do campeonato saudita ao cair do pano: Abdulaziz Al Bishi empatou ao minuto 87 e, ao sexto minuto de descontos, Abderrazak Hamdallah deu a vitória ao Al-Ittihad, de grande penalidade.

O Al-Ittihad vai defrontar o Al-Fayha nas meias-finais. O Al Hilal, ex-clube de Leonardo Jardim, aguarda por Al-Shabab ou Al-Jeddah.