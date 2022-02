Sevilha empata fora de casa e deixa fugir o Real Madrid

O Sevilha deixou o Real Madrid escapar na frente da Liga espanhola, este domingo, ao empatar no terreno do Espanhol, por 1-1.

Rafa Mir adiantou a equipa de Julen Lopetegui, aos 36 minutos. No entanto, ao minuto 50, Sergi Darder reestabeleceu a igualdade.

A missão do Sevilha tornou-se ainda mais complicada com a expulsão de Jules Koundé, por duplo cartão amarelo, aos 76 minutos.

O médio luso-brasileiro Fernando, ex-FC Porto, foi titular e jogou os 90 minutos pelo Sevilha, que segura o segundo lugar do campeonato espanhol, com 51 pontos. No entanto, passa a ficar a seis pontos do líder, o Real Madrid, que derrotou o Alavés no sábado, por 3-0.