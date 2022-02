Itália bate Noruega e apura-se para a final da Algarve Cup

A Itália apurou-se para a final da Algarve Cup, este domingo, ao derrotar a Noruega na segunda jornada, por 2-1.

Valentina Giacinti, aos 10 minutos, e Arianna Caruso, aos 28, adiantaram as italianas. Celin Bizet Ildhusoy reduziu ainda nos descontos da primeira parte, no entanto, as norueguesas não conseguiram dar a volta ao marcador na etapa complementar.

A Noruega participa na Algarve Cup sem as suas duas maiores estrelas. Ada Hegerberg, ponta de lança do Lyon e Bola de Ouro em 2018, está divorciada da Federação devido a questões de desigualdade de género. Caroline Graham Hansen, extrema do campeão espanhol e europeu Barcelona, encontra-se lesionada.

A Itália, que chegou aos quartos de final do Mundial 2019 (foi eliminada pelos Países Baixos, finalistas vencidos), aguarda agora por adversário na final. Será Portugal ou a vice-campeã olímpica Suécia, que se defrontam, este domingo, a partir das 17h05, no Estádio Algarve.