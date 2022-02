Golos portugueses dão mais uma vitória ao Wolverhampton

Outros portugueses em campo foram José Sá, Nélson Semedo, João Moutinho e Ricardo Pereira.

Nota ainda para Pedro Neto, que regressou este domingo aos relvados após uma lesão grave que o afastou durante 10 meses.

O Wolverhampton, com duas jornadas em atraso, sobe aos 40 pontos e está no 7.º lugar, a dois do Arsenal, o adversário da próxima jornada.

Já o Leicester continua sem vencer desde 28 de dezembro e está no 11.º lugar, com 27 pontos.