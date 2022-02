Bruno Fernandes marca e assiste na vitória do United

O Manchester United venceu o Leeds, por 4-2, em partida da jornada 26 da liga inglesa.

Em destaque esteve Bruno Fernandes, que fez um golo e uma assistência.

Os “red devils” estiveram a vencer por 2-0, em Elland Road, com golos de Maguire e Bruno Fernandes.

No entanto, na segunda parte, a equipa da casa empatou em dois minutos, por Rodrigo e Raphinha, dois jogadores que passaram por Portugal.

Nos minutos finais, os comandados de Ralf Rangnick conseguiram garantir os três pontos, em contra-ataque, com golos de Fred e Elanga.

Com este triunfo, o United mantém o quarto lugar na Premier League, com 46 pontos. Já o Leeds continua em 15º, com 23.