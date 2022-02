O Bayern Munique goleou o Greuther Furth, por 4-1, em partida da jornada 23 da liga alemã.

Os visitantes até marcaram primeiro, por Hrgota, mas o campeão germânico respondeu de forma veemente na segunda parte.

Lewandowski (2), Choupo-Moting e Griesbeck, este na própria baliza, assinaram a reviravolta.

Com este triunfo, a equipa bávara reforça a liderança na Bundesliga, com 55 pontos, contra 46 do Borussia, que ainda não jogou nesta jornada.