Liverpool ganha e Luis Diaz já marca

O Liverpool derrotou o Norwich, por 3-1, com reviravolta, em partida da jornada 26 da liga inglesa.



Nota para o ex-portista Luis Diaz que voltou a ser titular e se estreou a marcar. O avançado colombiano apontou o último golo dos “reds”.

Antes, o Norwich fez o primeiro golo da partida, por Rashica, aos 48 minutos

A equipa de Klopp deu a volta na segunda parte com tentos de Mané e Salah, aos 64 e 67 minutos, respetivamente.

Com este triunfo, o Liverpool reforça o segundo lugar na Premier League, a seis pontos do líder Manchester City (que ainda não jogou nesta jornada). Já o Norwich é 20.º e último classificado, com 17 pontos.