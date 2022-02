A Juventus empatou 1-1 contra o Torino, no dérbi da cidade, em partida da jornada 26 da liga italiana.

Os golos foram apontados por Matthijs de Ligt, para a Juve, e Andrea Belotti, para o Torino.

Com este empate, a Vecchia Signora sobe aos 47 pontos, no quarto lugar. Já o Torino é 10.º, com 33 pontos.