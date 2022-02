Ajax vence antes da visita à Luz

O Ajax, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu, fora, o Willem II na jornada 23 da liga dos Países Baixos.

O único golo da partida foi apontado pelo defesa central Timber, ao minuto 81. Antes, Tadic tinha marcado, mas o tento foi anulado por fora de jogo.

Com este triunfo, a equipa de Erik ten Hag passa a somar 57 pontos e é líder do campeonato, com mais oito pontos que o PSV, que ainda não jogou nesta jornada.

Esta vitória valeu recorde de invencibilidade fora de casa no campeonato neerlandês: 22 vitórias e quatro empates.

O Benfica recebe o Ajax na próxima quarta-feira, 23 fevereiro, para a primeira mão dos oitavos de final da Champions. A segunda mão vai realizar-se a 15 de março.