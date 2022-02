Valladolid. Gonzalo Plata testa positivo à Covid-19

O Valladolid comunicou, esta sexta-feira, que Gonzalo Plata, jogador emprestado pelo Sporting, testou positivo à Covid-19.

O extremo internacional equatoriano, de 21 anos, encontra-se isolado no domicílio, tal como manda o protocolo sanitário em Espanha.

O Valladolid informa, ainda, que está "em permanente contacto e coordenação" com as autoridades sanitárias e que "colabora estreitamente" com o Serviço de Epidemiologia de Castela e Leão "para preservar a saúde do futebolista e dos seus contactos próximos".

Plata foi cedido pelo Sporting até ao final da época. Soma quatro golos em 18 jogos pelo Valladolid, que ocupa o quarto lugar da II Liga espanhola.