Ricardo Pereira renova com o Leicester City até 2026

O Leicester City anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com o defesa internacional português Ricardo Pereira até 2026.

O lateral-direito, de 28 anos, estendeu o vínculo ao clube inglês por mais três anos, uma vez que terminava contrato no final da próxima época.

Ricardo Pereira chegou a Inglaterra em 2018, proveniente do FC Porto. Desde então, soma sete golos e 13 assistências em 103 jogos.

"Diria que a renovação foi o desfecho natural. Estou feliz aqui, penso que o clube está feliz. É bom para todas as partes. Estar na Premier League e num clube como o Leicester parecia distante quando era pequeno. Agora, tenho de desfrutar do presente e continuar a dar o meu melhor pelo clube e por mim", afirmou o defesa, em declarações ao site oficial dos "foxes".

Formado no Vitória de Guimarães, com que venceu uma Taça de Portugal, Ricardo Pereira rumou ao FC Porto em 2013. Depois de duas épocas de empréstimo ao Nice, afirmou-se como lateral-direito no Dragão e, no primeiro ano de Sérgio Conceição, sagrou-se campeão nacional. O Leicester pagou 22 milhões de euros para o levar para Inglaterra.

Ao serviço do Leicester, Ricardo Pereira conquistou uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça. Na temporada passada, esteve vários meses de fora, devido a uma grave lesão, mas esta época tem regressado ao seu melhor nível. Leva já um golo e duas assistências em 14 jogos.