Liverpool acredita que Diogo Jota recuperará a tempo da final da Taça da Liga

O Liverpool confia que Diogo Jota, que se lesionou na visita ao Inter de Milão, na quarta-feira, poderá disputar a final da Taça da Liga inglesa.

O internacional português foi substituído ao intervalo do jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em San Siro, devido a uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito, segundo confirmaram os primeiros exames. No regresso a Inglaterra, atrasado por um dia devido ao mau tempo, Jota foi visto com uma bota protetora e de canadianas.

A verdadeira extensão da lesão ainda não é conhecida. Contudo, segundo a imprensa inglesa, o Liverpool acredita que Jota poderá estar apto para disputar a final da Taça da Liga, diante do Chelsea, a 27 de fevereiro.

A confirmar-se, o avançado também poderá ajudar Portugal no "play-off" de acesso ao Mundial 2022. A seleção nacional defronta a Turquia, na meia-final, a 24 de março, no Estádio do Dragão. Caso passe, defrontará Macedónia do Norte ou Itália, no mesmo palco, cinco dias depois.