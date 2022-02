José Mourinho a contas com surto de Covid-19 na Roma

A AS Roma, treinada pelo português José Mourinho, comunicou, esta sexta-feira, que tem quatro jogadores infetados com Covid-19.

Os atletas, cujos nomes não foram revelados, "apresentam sintomas leves" e não poderão defrontar o Hellas Verona, no sábado.

A Roma garante que os quatro jogadores foram imediatamente isolados após testarem positivo. Além disso, o resto do plantel cumpre com "medidas de sanitárias adicionais em linha com as diretrizes atuais".

Ainda de acordo com a Roma, todos os jogadores estão vacinados.

Este é mais um revés para José Mourinho, que também não pode contar com os lesionados El Shaarawy e Ibañez e tem Zaniolo em dúvida.

A Roma ocupa a sétima posição da Serie A, com 40 pontos, a dois da Lázio, última equipa em zona de acesso às competições europeias.