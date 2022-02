Dinamarca abandona Algarve Cup devido a surto de Covid-19

A Suécia, que ainda não jogou, vai medir forças com Portugal no domingo, às 17h05. Na primeira jornada, na quarta-feira, a seleção nacional obteve uma surpreendente vitória (2-0) diante da Noruega.

Face à retirada da Dinamarca, a Suécia, a Itália e Portugal passam a somar todas três pontos, dividindo a liderança da competição.

A organização da Algarve Cup informou que, a 23 de fevereiro, às 11h00, haverá dois jogos, ambos com a duração de 90 minutos.

As duas seleções com melhor pontuação no final da fase de grupos disputarão a final. As outras duas discutirão o terceiro lugar.