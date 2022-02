David Guion é o novo treinador do Bordéus

O Bordéus anunciou a contratação de David Guion como sucessor de Vladimir Petkovic no comando técnico da equipa. O novo treinador já assumiu funções e tem como objetivo imediato tirar o clube do último lugar da liga francesa.

Guion, de 54 anos, estava sem clube, depois de quatro épocas consecutivas no Stade Reims, clube que devolveu à liga principal gaulesa.

A sua estreia, como novo treinador do Bordéus, está marcada para domingo, frente ao Mónaco.

Petkovic, antigo selecionador da Suíça, deixa o clube devido aos maus resultados. O Bordéus está na última posição do campeonato e venceu apenas um dos últimos sete jogos.

O proprietário do clube, Gérard Lopez, é também acionista maioritário do Boavista. O defesa português Ricardo Mangas faz parte do plantel da equipa francesa.