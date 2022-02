Treinador do Sheriff lembra que já eliminou o Braga

O treinador do Sheriff divide o favoritismo com o Sporting de Braga no "play-off" da Liga Europa e lembra que já foi feliz frente aos portugueses.

Esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida da primeira mão, em Tiraspol, Yuriy Vernydub elogiou o Braga, "uma grande equipa, difícil", com presença assídua nas competições europeias. No entanto, afirmou que "é uma eliminatória de 50-50 para cada".

"Defrontei o Braga com o Zorya e ganhei, vamos ver se amanhã [quinta-feira] a história se repete”, assinalou o treinador ucraniano.



Vernydub referia-se à época 2018/19, em que, enquanto treinador do Zorya, eliminou o Braga na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.



Experiência acumulada para defrontar o Braga

O treinador do Sheriff vai usar a experiência adquirida na Liga dos Campeões, em que ficou no terceiro lugar de um grupo com Real Madrid, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, frente à equipa portuguesa:

"Foi uma grande experiência, jogar contra grandes equipas como o Real Madrid, Inter ou Shakhtar, e vamos usá-la diante do Braga."



