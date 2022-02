Sarri. FC Porto tem "equipa muito forte"

O treinador da Lazio espera grandes dificuldades contra o FC Porto, uma equipa perigosa e com muita qualidade.

“O FC Porto é uma equipa forte, uma equipa organizada, uma equipa que tem alguns jogadores com muita experiência e tem jovens interessantíssimos, como Vieira. Quanto à equipa, não vale a pena falar muito. Fez 22 jogos, 19 vitórias esta época. Perdeu somente duas vezes com o Liverpool. A força dessa equipa está nos números. Por isso, a preocupação sobre o jogo existe, porque vamos defrontar uma equipa forte”, disse Maurizio Sarri.

O técnico não poupou nos elogios aos dragões: “é uma equipa que tem um bom nível de agressividade, com zonas altíssimas de pressão, tem muitas capacidades, é muito imprevisível. Muitos jogadores participam na zona ofensiva e procuram bem a profundidade”.

Sarri não tem dúvidas: “Vai ser um jogo de alto nível. [FC Porto] É uma equipa muito forte".

A Lazio vai jogar no Dragão sem o melhor marcador da equipa. Immobile está constipado e com febre e não viajou para o Porto com a equipa. O técnico espera que “quem entre em campo, entre com a mesma mentalidade, também do ponto de vista físico, técnico e estratégico”.

O FC Porto recebe, esta quinta-feira, a Lazio para o “play-off” da Liga Europa. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.