Itália bate Dinamarca no jogo de abertura da Algarve Cup

A Itália bateu a Dinamarca no jogo de abertura da Algarve Cup, por 1-0.

No Estádio Municipal de Lagos, um golo da inevitável Barbara Bonansea, aos 50 minutos, desequilibrou a balança a favor das italianas, num jogo em que a Dinamarca abdicou da sua principal estrela, Pernille Harder.

A avançada do Chelsea não saiu do banco, decisão que o selecionador, Lars Sondergaard, justificou com a necessidade de descansá-la.

Portugal entra em ação esta quarta-feira, às 18h30, diante da Noruega.

As nórdicas, que contam nas suas fileiras com a Bola de Ouro de 2018, Ada Hegerberg, do Lyon, e uma das estrelas do campeão espanhol e europeu Barcelona, Caroline Graham Hansen, são favoritas.