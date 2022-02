Diogo Jota lesionado. “Tornozelo estava bastante inchado”

O internacional português Diogo Jota saiu lesionado, ao intervalo, da partida da Liga dos Campeões entre Inter e Liverpool.

A confirmação foi feita pelo treinador Jurgen Klopp no final da partida.

"A única coisa negativa foi a saída do Diogo [Jota], que saiu com um problema na zona do ligamento do tornozelo. Temos de ver. Não sabemos o que foi. Ele podia continuar a jogar, o que pode ser um bom sinal, mas no intervalo o tornozelo estava bastante inchado e tivemos de o tirar. Para lá disso, estou muito feliz pela atuação", referiu, à BT Sport.

O Liverpool venceu, por 2-0, o Inter, em Itália.