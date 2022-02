Klopp elogia alegria de Luis Díaz. "Nunca tive um jogador assim"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, pede mais algum tempo a Luis Díaz para se adaptar à equipa, mas elogia a atitude do ex-FC Porto no treino. Em declarações antes da eliminatória da Liga dos Campeões, o técnico falou sobre o colombiano.

"O Luis Díaz é um grande rapaz e um jogador de enorme qualidade, mas é como todos os jogadores, que precisam de mais tempo para se adaptarem. Ele é um jogador incrível. A sua paixão e amor pelo futebol é óbvia, está sempre a sorrir nos treinos. Nunca tive um jogador assim, é de loucos", disse, em tom bem humorado.

O antigo avançado do FC Porto a troco de 45 milhões de euros, mais 15 milhões por objetivos. Luis Díaz esteve duas temporadas e meia no FC Porto e já somou duas partidas pelos "reds".