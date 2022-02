Esiti deixa o PAOK e vai jogar na Hungria

O Ferencváros, líder do campeonato da Hungria, anunciou a contratação do médio Anderson Esiti, vindo do PAOK.

O nigeriano de 27 anos estava sem espaço no clube grego. Apesar das 19 partidas disputadas, a maioria foi como suplente utilizado, num total de 801 minutos até à data.

Esiti arrancou a carreira em Portugal. Terminou a formação no Leixões, onde começou a carreira sénior, antes de passar para o Estoril, onde esteve duas temporadas. No estrangeiro, passou pelo Gent, PAOK e Goztepe.