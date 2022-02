Newcastle perde Trippier por fratura no pé

Kieran Trippier, uma das figuras do Newcastle, vai falhar os próximos jogos após ter fraturado o pé na vitória de domingo frente ao Aston Villa.

O lateral-direito de 31 anos, reforço de janeiro, tem sido importante nos últimos resultados dos "magpies" e marcou nos últimos dois jogos.

Trippier sofreu uma lesão pouco depois do intervalo do jogo de domingo e saiu do encontro. Os exames médicos confirmam a lesão, o clube não esclarece tempo de paragem: "Ele realizou um raio-x após o jogo e mostraram uma fratura no quinto metatarso no seu pé esquerdo".

O Newcastle, que conta agora com investimento saudita, tenta fugir à descida de divisão e está no 17º lugar, com 21 pontos somados.