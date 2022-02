Leonardo Jardim deixa o Al-Hilal depois do Mundial de Clubes

Leonardo Jardim acertou a rescisão de contrato com os sauditas do Al-Hilal, noticia o Jornal de Notícias.

O treinador português de 47 anos deixa o clube depois da participar no Mundial de Clubes, em que o Al-Hilal ficou no quarto lugar, depois de ter perdido com o Chelsea nas meias-finais, por 1-0, e novamente no jogo do terceiro lugar, goleado pelo Al-Ahly, por 4-0.

Leonardo Jardim venceu a Liga dos Campeões asiática ao serviço do Al-Hilal, assim como a Supertaça. No campeonato, a equipa está aquém das expetativas, no quarto lugar.

Antes da Arábia Saudita, Jardim passou pelo Mónaco durante seis anos, onde chegou a ser campeão francês, Sporting, Olympiacos, Braga, Beira-Mar, Chaves e Camacha, onde começou a carreira.