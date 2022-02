João Cancelo elogia Rúben Amorim. "É uma lufada de ar fresco em Portugal"

João Cancelo, lateral do Manchester City, foi colega de equipa de Rúben Amorim no Benfica e deixa grandes elogios ao técnico do Sporting, que vai defrontar nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Fiquei surpreendido, não imaginei o Rúben ser treinador. Gosto muito da forma de estar dele, gosto da forma como a equipa dele joga, veio dar uma lufada de ar fresco a Portugal. É sempre correto, tem uma equipa jovem, quer vencer e isso vê-se. O Sporting tem ganhado títulos, que era o que faltava. É muito mérito dele, é tranquilo, humilde, engraçado. Já o era com jogador. É um grande treinador", disse, em conferência de imprensa.

O internacional português não esconde que é adepto do Benfica, mas isso não acrescentará nada na eliminatória frente aos leões.

"A rivalidade está à parte. Sou benfiquista, mas jogo no Manchester City. Vontade de vencer e motivação tenho sempre, é como em todos os jogos. Com esta equipa que temos e este plantel de tanta qualidade, temos obrigação de entrar para qualquer jogo para ganhar", atira.

O City é visto como um candidato e um dos favoritos à conquista da Champions, depois de terem ido à final na temporada passada. Cancelo lida bem com a pressão, mas a equipa tem de pensar jogo a jogo e não considera vencer o título uma obrigação.

"Quem está fora talvez sim, nós temos de ir jogo a jogo. Temos um dos melhores plantéis da europa, mas ganhar a Champions não tem de ser obrigação. São os melhores jogadores do mundo, as melhores equipas da Europa. Temos que nos sujeitar a isso, somos jogadores de grande nível, a pressão é boa. É sinal que as pessoas que temos capacidade para ganhar a Liga dos Campeões. Temos possibilidades, mas não temos obrigação", explica.