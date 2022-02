Guardiola elogia o Sporting. "Se foram campeões é porque são muito bons"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, elogia a equipa do Sporting e não esconde que ficou "impressionado" com o seu estilo de jogo. Em conferência de imprensa, o técnico diz que se o Sporting conseguiu ser campeão e vencer equipas como o Dortmund, é porque são uma equipa muito boa.

"Se foram campeões, depois de muitos anos sem conseguir, é porque são uma equipa muito boa. Venceram o Dortmund, que é uma boa equipa na Liga dos Campeões. Se os venceram, são bons. Ao vê-los jogar fiquei impressionado com o quão bons são", começou por dizer.

O técnico catalão recorda ainda os jogos frente ao Porto na época passada para elogiar o nível do campeonato português.

"Portugal sempre tem uma liga competitiva. Jogámos com o Porto no ano passado e eles são muito fortes. Portugal tem um grande recrutamento e depois os melhores talentos vão para as melhores ligar. O que vi do Sporting é a união deles, a relação entre o treinador e os jogadores. É uma equipa física, boa construção", explica.