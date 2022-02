Flamengo de Paulo Sousa goleia no campeonato carioca

O Flamengo, orientado pelo português Paulo Sousa, recebeu e goleou o Nova Iguaçu por 5-0, em jogo do campeonato carioca brasileiro.

A equipa do Rio de Janeiro já vencia por 2-0 ao intervalo, com golos de Gustavo Henrique, logo aos 4 minutos de jogo, e De Arrascaeta, aos 38 minutos. No segundo tempo, Gabriel Barbosa, aos 72, Pedro, aos 85, e Diego, aos 89, fecharam a goleada.

O Flamengo soma a segunda vitória seguida e está no segundo lugar do campeonato, apenas atrás do Fluminense, com quem já perdeu.