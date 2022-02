Dono do Botafogo confirma negociações com Luís Castro

John Textor, proprietário do Botafogo e empresário que quis comprar uma parte da SAD do Benfica, revelou que está a negociar a contratação do treinador português Luís Castro.

"Já saiu na imprensa que tivemos conversas com o Luís Castro. Falámos com vários treinadores, de Portugal e da Europa. Falámos com duas situações aqui no Brasil", disse, ao GloboEsporte.

Depois de Jorge Jesus e Abel Ferreira, e agora com Paulo Sousa no Flamengo, o norte-americano reconhece a ligação entre Portugal e Brasil.

"Há uma conexão maior entre Portugal e Brasil. Um desejo, uma inclinação das pessoas de Portugal para olhar para o Brasil e tentar entender o jogo e os jogadores do Brasil. Eu acho que essa é uma razão pela qual Portugal se tornou uma ponte tão eficiente entre o estilo de jogo, a criatividade, a capacidade técnica dos jogadores do Brasil, e a Europa. É quase um trampolim para os jogadores do Brasil", termina.